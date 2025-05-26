ФСБ устроила облаву на подпольных оружейников

ФСБ: более 170 подпольных оружейников из 58 регионов РФ выявлено этой весной
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Более 170 подпольных оружейников из 58 регионов РФ выявлено весной
Более 170 подпольных оружейников из 58 регионов РФ выявлено весной Фото:

В 58 регионах страны были задержаны более 170 граждан, занимавшихся подпольным изготовлением оружия. Такой статистикой поделились в ФСБ. Ведомство проводило операцию по поиску подпольных оружейников совместно с МВД и Росгвардией.

«Пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отметили в Центре общественных связей ФСБ. 

В период с марта по апрель текущего года из обращения было изъято 404 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного производства. В числе изъятого оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, обнаружено свыше 136 килограммов взрывчатых веществ, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох, а также гранаты, запалы и более 56 тысяч патронов различных калибров.

Как сообщили в Центре общественных связей, была пресечена деятельность 62 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению противоправных действий, связанных с незаконным оборотом, производством и переделкой оружия, продолжается.

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В 58 регионах страны были задержаны более 170 граждан, занимавшихся подпольным изготовлением оружия. Такой статистикой поделились в ФСБ. Ведомство проводило операцию по поиску подпольных оружейников совместно с МВД и Росгвардией. «Пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отметили в Центре общественных связей ФСБ.  В период с марта по апрель текущего года из обращения было изъято 404 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного производства. В числе изъятого оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, обнаружено свыше 136 килограммов взрывчатых веществ, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох, а также гранаты, запалы и более 56 тысяч патронов различных калибров. Как сообщили в Центре общественных связей, была пресечена деятельность 62 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению противоправных действий, связанных с незаконным оборотом, производством и переделкой оружия, продолжается.
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