25 мая 2025

Скандальный экс-депутат из ХМАО избежал наказания после обвинения чиновника в адюльтере

Бывший депутат Югорска Пантин проиграл суд о клевете в отношении замглавы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший депутат Югорска Пантин проиграл суд о клевете в отношении замглавы города
Бывший депутат Югорска Пантин проиграл суд о клевете в отношении замглавы города Фото:

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин проиграл суд в деле о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Однако он избежал наказания, так как срок привлечения к ответственности истек. Об этом URA.RU рассказала адвокат чиновника Ольга Рудик.

«Пантин проиграл суд. Но наказания не получил, так как истек срок давности для привлечения к ответственности», — рассказала Рудик. Она также добавила, что за Пантиным сохраняется статус судимого, однако уже на следующий год он сможет избираться в депутаты. Получить комментарий самого Пантина не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что Пантина объявляли в розыск из-за того, что он не явился в суд. Позже судья признал меру излишней, однако на два месяца отправил его под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Пантина привлекли к ответственности после того, как он обвинил замглавы города Романа Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина велось и другое уголовное дело о клевете на его коллегу по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. По этому эпизоду он также был признан виновным.

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Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин проиграл суд в деле о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Однако он избежал наказания, так как срок привлечения к ответственности истек. Об этом URA.RU рассказала адвокат чиновника Ольга Рудик. «Пантин проиграл суд. Но наказания не получил, так как истек срок давности для привлечения к ответственности», — рассказала Рудик. Она также добавила, что за Пантиным сохраняется статус судимого, однако уже на следующий год он сможет избираться в депутаты. Получить комментарий самого Пантина не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Пантина объявляли в розыск из-за того, что он не явился в суд. Позже судья признал меру излишней, однако на два месяца отправил его под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Пантина привлекли к ответственности после того, как он обвинил замглавы города Романа Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина велось и другое уголовное дело о клевете на его коллегу по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. По этому эпизоду он также был признан виновным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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