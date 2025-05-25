Скандальный экс-депутат из ХМАО избежал наказания после обвинения чиновника в адюльтере

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин проиграл суд в деле о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Однако он избежал наказания, так как срок привлечения к ответственности истек. Об этом URA.RU рассказала адвокат чиновника Ольга Рудик.
«Пантин проиграл суд. Но наказания не получил, так как истек срок давности для привлечения к ответственности», — рассказала Рудик. Она также добавила, что за Пантиным сохраняется статус судимого, однако уже на следующий год он сможет избираться в депутаты. Получить комментарий самого Пантина не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что Пантина объявляли в розыск из-за того, что он не явился в суд. Позже судья признал меру излишней, однако на два месяца отправил его под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Пантина привлекли к ответственности после того, как он обвинил замглавы города Романа Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина велось и другое уголовное дело о клевете на его коллегу по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. По этому эпизоду он также был признан виновным.
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