Крымский десант устроил бойню для ВСУ под Теткино в Курской области. Противник пытался прорваться через российскую границу при содействии военной техники, но безуспешно. Об этом рассказали военкоры.
"Полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских боевиков на Теткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в Сумско-Курском приграничье", — рассказали военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале.
По данным авторов проекта, в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, дислоцированного в Феодосии (Крым). По их информации, российские десантники эффективно отражают атаки ВСУ с применением дронов.
Накануне, 26 мая, стало известно, что украинские военные обстреляли село Теткино из трех танков, расположив технику всего в 500 метрах от государственной границы. Сообщается, что по населенному пункту было выпущено 15 снарядов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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