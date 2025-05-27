ВС РФ устроили ВСУ бойню под Теткино

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ВСУ попытались прорваться в Курскую область
ВСУ попытались прорваться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крымский десант устроил бойню для ВСУ под Теткино в Курской области. Противник пытался прорваться через российскую границу при содействии военной техники, но безуспешно. Об этом рассказали военкоры. 

"Полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских боевиков на Теткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в Сумско-Курском приграничье", — рассказали военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале. 

По данным авторов проекта, в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, дислоцированного в Феодосии (Крым). По их информации, российские десантники эффективно отражают атаки ВСУ с применением дронов.

Накануне, 26 мая, стало известно, что украинские военные обстреляли село Теткино из трех танков, расположив технику всего в 500 метрах от государственной границы. Сообщается, что по населенному пункту было выпущено 15 снарядов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Крымский десант устроил бойню для ВСУ под Теткино в Курской области. Противник пытался прорваться через российскую границу при содействии военной техники, но безуспешно. Об этом рассказали военкоры.  "Полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских боевиков на Теткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в Сумско-Курском приграничье", — рассказали военкоры "Русской весны" в своем telegram-канале.  По данным авторов проекта, в ожесточенных боях участвуют военнослужащие 56-го полка ВДВ, дислоцированного в Феодосии (Крым). По их информации, российские десантники эффективно отражают атаки ВСУ с применением дронов. Накануне, 26 мая, стало известно, что украинские военные обстреляли село Теткино из трех танков, расположив технику всего в 500 метрах от государственной границы. Сообщается, что по населенному пункту было выпущено 15 снарядов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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