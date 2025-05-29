Экс-президента Молдавии вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты

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Бывшего президента Молдавии Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты
Бывшего президента Молдавии Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты Фото:

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон получил повестку в полицию. Она пришла ему после участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой, запрещенной молдавскими властями. Об этом Додон сообщил журналистам.

«Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой. <...> отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят [президент Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, я не собираюсь», — заявил Додон ТАСС. Он также напомнил, что ранее уже получал штраф за ношение георгиевской ленты, однако оспорил взыскание в суде и выиграл дело.

Правоохранители намерены оштрафовать 53 участников марша в Кишиневе за ношение георгиевских лент. Представитель ведомства Диана Фетко уточнила, что силовикам предстоит идентифицировать этих граждан по фотоматериалам с мероприятия. В республике использование георгиевской ленты запрещено законом, а нарушение карается штрафом.

В 2022 году в Молдове по инициативе президента Майи Санду и правящей партии было принято решение о введении запрета на использование георгиевской ленты. За нарушение данного запрета физическим лицам грозит административный штраф в размере от 4,5 до 9 тысяч леев (эквивалентно 250–500 долларов). Оппозиция обжаловала это решение в Конституционном суде, который постановил, что санкции могут применяться только в тех случаях, когда правоохранительные органы докажут, что ношение георгиевской ленты связано с пропагандой войны и агрессии.

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Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон получил повестку в полицию. Она пришла ему после участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой, запрещенной молдавскими властями. Об этом Додон сообщил журналистам. «Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой. <...> отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят [президент Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, я не собираюсь», — заявил Додон ТАСС. Он также напомнил, что ранее уже получал штраф за ношение георгиевской ленты, однако оспорил взыскание в суде и выиграл дело. Правоохранители намерены оштрафовать 53 участников марша в Кишиневе за ношение георгиевских лент. Представитель ведомства Диана Фетко уточнила, что силовикам предстоит идентифицировать этих граждан по фотоматериалам с мероприятия. В республике использование георгиевской ленты запрещено законом, а нарушение карается штрафом. В 2022 году в Молдове по инициативе президента Майи Санду и правящей партии было принято решение о введении запрета на использование георгиевской ленты. За нарушение данного запрета физическим лицам грозит административный штраф в размере от 4,5 до 9 тысяч леев (эквивалентно 250–500 долларов). Оппозиция обжаловала это решение в Конституционном суде, который постановил, что санкции могут применяться только в тех случаях, когда правоохранительные органы докажут, что ношение георгиевской ленты связано с пропагандой войны и агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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