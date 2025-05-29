Помощник челябинского криминального авторитета «отскочил» от тюремной камеры

Дауд Совнукаев, известный по роли помощника челябинского криминального авторитета Сергея Афанасьева, «отскочил» от срока в тюремной камере. За убийство и вымогательство он был приговорен к 16 с половиной годам колонии, первые пять из которых должен был провести в тюрьме. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции суда, постановление об отправке Совнукаева на более жесткий режим отменили.
«Апелляционное определение отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Режим отбывания наказания Совнукаеву ужесточили на стадии апелляции. К и без этого внушительному сроку добавили, что первые пять лет из него он должен провести в тюрьме. То есть резко ужесточили условия отсидки. Сейчас это решение будет пересмотрено.
Также будет пересмотрено решение по сообщнику Совнукаева — Михаилу Шумакову. Ему, в отличие от подельника, на стадии апелляции приговор смягчили. Если по приговору первой инстанции его отправили в колонию на 12 лет, то в областном суде срок снизили до 11 лет. Кассация отменила и это решение.
Совнукаева задержали в июле 2022 года за убийство человека. К слову, он сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном. В ходе расследования удалось выйти на другие эпизоды преступной деятельности помощника авторитета. Было установлено, что он и Шумаков в марте 2022 года придумали историю о том, что местный житель занимается распространением наркотиков и грозили рассказать ее правоохранителям, если потерпевший не отдаст им 100 тысяч рублей. Через месяц в Еманжелинске они избили другого жителя, забрали у него пистолет и требовали выкуп за его возращение. А в июле Совнукаев, действуя в одиночку, зарезал одного из знакомых.
На раскрытие всех дел, которые провернули Совнукаев и Шумаков, у следствия ушло менее года. Суд над мужчинами длился около месяца. Их признали виновными. В качестве наказания Совнукаев получил 16 с половиной лет колонии особого режима, Шумаков — 12 лет колонии строгого режима. В апелляции первому приговор ужесточили, второму — смягчили. Но сейчас решение должно быть пересмотрено.
Совнукаева знают, как помощника криминального авторитета Сергея Афанасьева по прозвищу «Качок». Познакомились она во время отсидки. В июле 2022 года «Качку» огласили приговор за смертельный наезд на пенсионерку. Его приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Но он скрылся от суда и был объявлен в розыск.
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