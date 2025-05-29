Суд по делу о смерти Диего Марадоны начнется заново

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Судью по делу о смерти Марадоны отстранили от работы
Судью по делу о смерти Марадоны отстранили от работы Фото:

Судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны признан недействительным и будет начат заново. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN на фоне скандала, связанного с одним из судей процесса.

«Заслушав все стороны, мы пришли к решению признать судебное разбирательство недействительным», — заявил председатель суда Максимилиано Саварино, сообщает TN. Судья Хульета Макинтач была отстранена от участия в деле после того, как стало известно о ее участии в создании документального фильма о футболисте.

СМИ утверждают, что судья дала разрешение на тайные съемки фильма, в котором сама выступала в главной роли. Сцены из процесса по делу Марадоны, не согласованные с другими участниками, попали в местные СМИ.

Легендарный футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Вскрытие футболиста Диего Марадоны показало, что его смерть не была внезапной, а его состояние требовало госпитализации. Об этом заявили судмедэксперты на судебном заседании по делу о смерти бывшего футболиста.

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадона-младший заявил, что его отец был убит. Однако, в настоящее время официальная версия смерти спортсмена — остановка сердца.

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Судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны признан недействительным и будет начат заново. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN на фоне скандала, связанного с одним из судей процесса. «Заслушав все стороны, мы пришли к решению признать судебное разбирательство недействительным», — заявил председатель суда Максимилиано Саварино, сообщает TN. Судья Хульета Макинтач была отстранена от участия в деле после того, как стало известно о ее участии в создании документального фильма о футболисте. СМИ утверждают, что судья дала разрешение на тайные съемки фильма, в котором сама выступала в главной роли. Сцены из процесса по делу Марадоны, не согласованные с другими участниками, попали в местные СМИ. Легендарный футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Вскрытие футболиста Диего Марадоны показало, что его смерть не была внезапной, а его состояние требовало госпитализации. Об этом заявили судмедэксперты на судебном заседании по делу о смерти бывшего футболиста. Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадона-младший заявил, что его отец был убит. Однако, в настоящее время официальная версия смерти спортсмена — остановка сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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