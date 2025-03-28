В Аргентине раскрыли подробности смерти Марадоны

Вскрытие футболиста Диего Марадоны показало, что его смерть не была внезапной, а его состояние требовало госпитализации. Об этом заявили судмедэксперты на судебном заседании по делу о смерти бывшего футболиста.
«Жидкость [во внутренних органах] накапливалась в течение нескольких дней. [Его состояние] было достаточно прогнозируемым. Речь не идет о внезапной и непредвиденной смерти», — приводит газета La Nacion показания судмедэксперта Карлоса Маурисио Кассинелли.
Вскрытие Марадоны выявило значительное скопление жидкости во внутренних органах и увеличение сердца в два раза. Судмедэксперты утверждают, что медицинские работники должны были заметить ухудшение его состояния и госпитализировать его или обеспечить более тщательное наблюдение на дому. Другой эксперт отметил, что смерть Марадоны предшествовала долгая агония, длившаяся несколько часов, что подтверждается наличием сгустков крови в сердце.
Ранее URA.RU сообщало, что сын Диего Марадоны, Диего Армандо Марадона-младший, утверждает, что его отец был убит, хотя официальная версия смерти — остановка сердца. Он считает, что расследование выявит виновных, и верит в аргентинское правосудие.
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