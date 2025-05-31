Прокуратура Москвы раскрыла возраст погибших в поножовщине подростков

Тимирязевская межрайонная прокуратура раскрыла возраст подростков, погибших в результате поножовщины в Москве. Юноше и девушке не было и 20 лет. Об этом сообщила прокуратура Москвы в соцсетях.
«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти юноши 2006 г.р. и девушки 2007 г.р», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что по факту совершенного убийства возбуждено уголовное дело.
Сегодня у школы на Бескудниковском бульваре в Москве произошла поножовщина. По предварительным данным, поводом для конфликта стала ревность мужчины.
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