«Нет никакого Байдена»: Трамп распространил теорию о клонах бывшего президента

Президент США Дональд Трамп распространил конспирологическую теорию, согласно которой его предшественник Джо Байден, предположительно, был казнен в 2020 году и заменен клонами. Соответсвующий репост сделал американский лидер в социальной сети Truth Social.
«Нет никакого Джо Байдена — казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа — вот что вы видите», — говорилось в опубликованном посте. Автор также отметил, что представители Демократической партии не обратили внимания на подмену. Сам президент США эту публикацию оставил без комментариев.
Ранее у Байдена была выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что продолжительность жизни политика может составить от 12 до 18 месяцев, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.