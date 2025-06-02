02 июня 2025

На кладбище под Пермью упавшие деревья сломали надгробия

© Служба новостей «URA.RU»
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Поваленные деревья предстоит убрать коммунальщикам или самим жителям (архивное фото)
Поваленные деревья предстоит убрать коммунальщикам или самим жителям (архивное фото) Фото:

Гроза и сильный ветер, которые бушевали в Пермском крае минувшей ночью, сломали деревья на кладбище в селе Красная Слудка. По свидетельствам очевидцев, упавшие тополя повредили надгробия.

«Во время грозы на Кладбище Красной Слудки поломало очень много тополей. Упавшими деревьями разбило очень много памятников», — сообщается в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения отмечает, что центральная часть кладбища и главная дорога на его территории завалены деревьями. «Будьте готовы к неприятностям, возьмите необходимый инструмент для распиловки и ремонта памятников», — отмечается в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что ветер повредил электропровода в Чердынском округе, сорвал крыши со зданий в Осинском. Синоптики накануне предупреждали о сильном ветре скоростью до 27 метров в секунду.

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Гроза и сильный ветер, которые бушевали в Пермском крае минувшей ночью, сломали деревья на кладбище в селе Красная Слудка. По свидетельствам очевидцев, упавшие тополя повредили надгробия. «Во время грозы на Кладбище Красной Слудки поломало очень много тополей. Упавшими деревьями разбило очень много памятников», — сообщается в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения отмечает, что центральная часть кладбища и главная дорога на его территории завалены деревьями. «Будьте готовы к неприятностям, возьмите необходимый инструмент для распиловки и ремонта памятников», — отмечается в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что ветер повредил электропровода в Чердынском округе, сорвал крыши со зданий в Осинском. Синоптики накануне предупреждали о сильном ветре скоростью до 27 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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