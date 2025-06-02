На кладбище под Пермью упавшие деревья сломали надгробия

Гроза и сильный ветер, которые бушевали в Пермском крае минувшей ночью, сломали деревья на кладбище в селе Красная Слудка. По свидетельствам очевидцев, упавшие тополя повредили надгробия.
«Во время грозы на Кладбище Красной Слудки поломало очень много тополей. Упавшими деревьями разбило очень много памятников», — сообщается в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».
Автор сообщения отмечает, что центральная часть кладбища и главная дорога на его территории завалены деревьями. «Будьте готовы к неприятностям, возьмите необходимый инструмент для распиловки и ремонта памятников», — отмечается в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что ветер повредил электропровода в Чердынском округе, сорвал крыши со зданий в Осинском. Синоптики накануне предупреждали о сильном ветре скоростью до 27 метров в секунду.
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