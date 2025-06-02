Студентам раскрыли стоимость жилья рядом с ведущими вузами Челябинска

В Челябинске сейчас можно снять квартиру-студию в современном ЖК и рядом с вузом за 18 000 рублей в месяц, а за студию со спальней придется отдать уже 28 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Вблизи вузов в Челябинске сейчас вполне можно снять хорошее жилье для студентов. Так, арендовать небольшую квартиру со студией в современном ЖК в хорошем состоянии на северо-западе возле ЧелГУ можно за 18 000 рублей в месяц. Однокомнатная хрущевка в недалеко от медицинского университета на АМЗ будет стоить от 20 000 рублей. За студию со спальней (евростандарт), расположенные недалеко от вузов, арендаторы просят уже от 28 000 рублей. Коммунальные услуги при этом нужно будет также оплачивать, кроме того, рантье могу попросить залог», — отметила Шатрукова.
Как показывает практика, проще всего найти свободную квартиру в начале — середине лета. В августе на такое жилье уже будет ажиотажный спрос, снять жилье студентам будет уже сложнее, и арендные ставки могут повыситься. Это связано в том числе и с тем, что мест в общежитии на всех не хватает и предоставляют их далеко не всем студентам.
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