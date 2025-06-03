Куда дешево слетать в июньские праздники из Перми

Жителям Перми с 12 по 15 июня выгоднее всего лететь в Абхазию или Дагестан. Туры на курорты Черного и Каспийского морей стоят от 71-75 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина
«В День России 12 июня из Перми есть вылеты в Абхазию, Сочи и Дагестан. Туры в Абхазию стоят от 75 тысяч рублей на двоих. В цену включен прямой перелет, проживание на три ночи и трехразовое питание. В Сочи такие путевки стоят от 80 тысяч рублей. В Дагестан остались туры только на неделю с 11 июня. Их стоимость — от 71-72 тысяч рублей. Включены перелет, проживание и завтраки», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она отметила, что также недорого можно отдохнуть в Санкт-Петербурге. Но вылет в северную столицу в рамках пакетного тура стоит в расписании только на 13 июня. Путевка без питания на две ночи выйдет от 56 тысяч рублей на двоих. При этом отели в центре города на праздники все забронированы, и найти место может быть непросто, предупредила турагент.
В два раза дороже обойдется отдых в Калининграде. Из Перми можно вылететь 11 июня. Туры на две ночи стоят от 101 тысячи рублей на двоих. В путевку кроме перелета и проживания включены завтраки. Также у пермяков есть возможность слетать в Турцию. Путевка с 12 июня на четыре ночи по системе «Все включено» стоит от 170 тысяч рублей на двоих.
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