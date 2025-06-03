Спикер гордумы назвал парад дорожной техники в Челябинске доброй традицией. Фото

Сергей Буяков: парад дорожной техники в Челябинске стал доброй традицией
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Сергей Буяков заявил о появлении в Челябинске доброй традиции
Сергей Буяков заявил о появлении в Челябинске доброй традиции Фото:

Спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков в приветственном слове к участникам заявил, что парад дорожной техники на центральной площади города стал доброй традицией. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

«Второй год подряд проводится парад дорожной техники, и это уже добрая традиция. Южный Урал всегда славится своей мощью, в том числе мощью в машиностроении. Урал был и остается опорным краем державы», цитируют в пресс-службе слова Буякова.

На площади Революции 15 заводов региона представили 40 единиц техники. Эти бульдозеры, краны, тракторы, грейдеры и другие спецмашины могут в полной мере обеспечить качественное строительство и обслуживание дорог.

Организаторы мероприятия — ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В прошлом году это мероприятие получило положительный отклик у челябинцев и проводится вновь. Для горожан — это уникальная возможность увидеть вживую и заглянуть внутрь самых необычных дорожных машин, которые работают не только в нашем городе, но и далеко за пределами области и страны. И.о. заместителя начальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев отметил, что без поддержки губернатора, правительства региона и администрации города это мероприятие не состоялось бы. Особую благодарность он выразил производителям техники, чьи машины помогают строить современные, безопасные дороги, объединяющие регионы и укрепляющие экономику страны.

Парад продлится до 19:00 часов. Гостей ждут VR-тренажеры, робот-манекен для отработки первой помощи, квадроциклы и другие интерактивные зоны.

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Спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков в приветственном слове к участникам заявил, что парад дорожной техники на центральной площади города стал доброй традицией. Об этом сообщили в пресс-службе думы. «Второй год подряд проводится парад дорожной техники, и это уже добрая традиция. Южный Урал всегда славится своей мощью, в том числе мощью в машиностроении. Урал был и остается опорным краем державы», цитируют в пресс-службе слова Буякова. На площади Революции 15 заводов региона представили 40 единиц техники. Эти бульдозеры, краны, тракторы, грейдеры и другие спецмашины могут в полной мере обеспечить качественное строительство и обслуживание дорог. Организаторы мероприятия — ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В прошлом году это мероприятие получило положительный отклик у челябинцев и проводится вновь. Для горожан — это уникальная возможность увидеть вживую и заглянуть внутрь самых необычных дорожных машин, которые работают не только в нашем городе, но и далеко за пределами области и страны. И.о. заместителя начальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев отметил, что без поддержки губернатора, правительства региона и администрации города это мероприятие не состоялось бы. Особую благодарность он выразил производителям техники, чьи машины помогают строить современные, безопасные дороги, объединяющие регионы и укрепляющие экономику страны. Парад продлится до 19:00 часов. Гостей ждут VR-тренажеры, робот-манекен для отработки первой помощи, квадроциклы и другие интерактивные зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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