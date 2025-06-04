На «уральской Рублевке» отложили ремонт за 300 млн рублей

Ремонт мартеновского цеха на заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, которую называют «уральской Рублевкой», временно откладывается. Ранее команда свердловского кластера «На заводе» планировала потратить 300 млн рублей и сделать помещение бывшего предприятия теплым, чтобы проводить мероприятия круглогодично.
«Что касаемо мартеновского цеха, был замысел создавать его через коммерческие деньги, частные источники. Два момента сыграло: с одной стороны, определенные процессы работы с доменным цехом и прочим идут не так быстро, все должно быть в балансе, чтобы это окупалось бизнесом, по крайней мере не было сверхубыточным. И, наверное, здесь основной момент — это ключевая ставка, которая влияет, особенно на частные деньги. Проект никуда не исчезает, но в каком-то смысле чуть-чуть откладывается», — пояснил сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, есть и другие инструменты, чтобы провести ремонт цеха, например программа в рамках работ с домами-памятниками от ДОМ.РФ — с субсидируемой процентной ставкой. «Когда закончим обследование [доменного цеха], уже думаем привлекать деньги на памятник», — рассказал Кожан.
В мае 2024 года создатели фестиваля «Лето на заводе» презентовали, как планируют преобразить мартеновский цех. Ремонт позволит команде проводить мероприятия круглогодично, а не только летом, как сейчас.
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