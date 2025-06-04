Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными

В ближайшие выходные может состояться крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня наши группы провели консультации по обменам. <...> Россияне будут готовы на субботу на воскресенье первые два обмена сделать», — сказал Зеленский, передает РБК-Украина. По его словам, российская сторона выразила готовность передать 500 украинских военных в рамках договоренностей, достигнутых ранее по обмену более чем 1000 человек.
Однако, как отметил президент, на момент заявления Украина еще не получила списки на обмен. Кроме передачи военных, Зеленский сообщил, что после завершения обмена пленными может состояться обмен телами погибших.
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