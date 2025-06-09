09 июня 2025

В Арктической зоне ХМАО открылся спорткомплекс с бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке открылся первый спорткомплекс
В поселке открылся первый спорткомплекс Фото:

В поселке Верхнеказымский Белоярского района (ХМАО) открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Импульс». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«На общей площади в четыре тысячи кв метров созданы все условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и бильярдом. Также есть возможность проводить тренировки по фитнесу. Особая долгожданная радость для местных жителей — просторный бассейн на 40 посетителей», — сказано в сообщении.

В спорткомплексе одновременно могут заниматься более 220 югорчан. Причем ранее в поселке с населением почти полторы тысячи человек полноценных объектов для занятий спортом не было.

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В поселке Верхнеказымский Белоярского района (ХМАО) открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Импульс». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «На общей площади в четыре тысячи кв метров созданы все условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и бильярдом. Также есть возможность проводить тренировки по фитнесу. Особая долгожданная радость для местных жителей — просторный бассейн на 40 посетителей», — сказано в сообщении. В спорткомплексе одновременно могут заниматься более 220 югорчан. Причем ранее в поселке с населением почти полторы тысячи человек полноценных объектов для занятий спортом не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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