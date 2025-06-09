В Арктической зоне ХМАО открылся спорткомплекс с бассейном

В поселке Верхнеказымский Белоярского района (ХМАО) открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Импульс». Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
«На общей площади в четыре тысячи кв метров созданы все условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и бильярдом. Также есть возможность проводить тренировки по фитнесу. Особая долгожданная радость для местных жителей — просторный бассейн на 40 посетителей», — сказано в сообщении.
В спорткомплексе одновременно могут заниматься более 220 югорчан. Причем ранее в поселке с населением почти полторы тысячи человек полноценных объектов для занятий спортом не было.
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