Европейские санкции против России привели к негативным последствиям для экономики стран Европы и не нанесли существенного ущерба российской экономике. Об этом рассказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас (России — прим. URA.RU) экономический рост превышал 4% в год», — сказал Пьер де Голль. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что уровень инфляции в Российской Федерации контролируется. А ситуация с внешней торговлей в целом остается устойчивой и сбалансированной.
Ранее Пьер де Голль, рассказал, что хочет переехать в Россию вместе с женой. Он отметил, что ему нравится российская политика, которая поддерживает традиционные ценности. Также он добавил, что его сын собирается учиться в Российском государственном социальном университете. Кроме этого, он подчеркнул, что между Россией и Францией есть сотрудничество в разных областях, например, в культуре, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.