Внук де Голля назвал главную ошибку Европы по отношению к России

Внук де Голля Пьер сказал, что экономика России выросла, несмотря на санкции
Внук де Голля выразил мнение, что санкции против РФ прежде всего ударили по самой Европе
Внук де Голля выразил мнение, что санкции против РФ прежде всего ударили по самой Европе

Европейские санкции против России привели к негативным последствиям для экономики стран Европы и не нанесли существенного ущерба российской экономике. Об этом рассказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас (России — прим. URA.RU) экономический рост превышал 4% в год», — сказал Пьер де Голль. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что уровень инфляции в Российской Федерации контролируется. А ситуация с внешней торговлей в целом остается устойчивой и сбалансированной.

Ранее Пьер де Голль, рассказал, что хочет переехать в Россию вместе с женой. Он отметил, что ему нравится российская политика, которая поддерживает традиционные ценности. Также он добавил, что его сын собирается учиться в Российском государственном социальном университете. Кроме этого, он подчеркнул, что между Россией и Францией есть сотрудничество в разных областях, например, в культуре, передает 360.ru.

