Избрана мера пресечения экс-замначальнику тыла внутренних войск за взятку в 37 млн

Суд отправил в СИЗО экс-замначальника тыла внутренних войск Панова
Панов заключен под стражу на 60 дней
Панов заключен под стражу на 60 дней

Для бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится в судебных документах.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Панова Владимира Михайловича сроком на 60 суток», — передает содержание документов ТАСС. Он обвиняется в получении особо крупной взятки в размере 37 миллионов рублей от экс-заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля и бывшего гендиректора компании «СК „Ремстройторг“ Сергея Чечко.

По данным следствия, преступная схема действовала с 2012 по 2014 год, когда Панов якобы получал вознаграждение за заключение государственных контрактов для нужд МВД и общее покровительство коммерческой структуре. Отмечается, что это не первое судимое дело генерала — в 2020 году Ростовский гарнизонный военный суд уже признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщается, что соучастники обвиняемого находятся в международном розыске. Компания «СК „Ремстройторг“, через которую осуществлялась преступная схема, была ликвидирована в 2018 году, а один из ее руководителей также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на особо крупную сумму.

