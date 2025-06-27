Израильская армия подтвердила нанесение удара по объекту управления огнем и обороной шиитского движения «Хезболлах» в районе хребта Бофорт на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту, который террористическая организация „Хезболлах“ использовала для управления огнем и обороной на юге Ливана», — говорится в заявлении. Цитату приводит ТАСС.
По данным ЦАХАЛ, объект использовался террористической организацией для координации оборонительных действий и управления огнем. Эта операция является ответом на попытки «Хезболлах» восстановить свои позиции, что является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
В заявлении израильской армии указывается, что важный подземный объект был полностью выведен из строя в результате ударов. «Хезболлах» предпринимал попытки восстановить инфраструктуру, что было выявлено разведкой ЦАХАЛ. Командование израильской армии подчеркивает, что продолжит принимать решительные меры для нейтрализации угроз со стороны «Хезболлах» и обеспечения безопасности государства Израиль.
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