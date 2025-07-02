В курортном районе Турции разгорелся лесной пожар

В Турции в курортном районе Чешме, расположенном на побережье Эгейского моря, вспыхнул крупный лесной пожар. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Пожар вспыхнул в 13:40 (по МСК — прим. URA.RU) на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. Пожар тушат пять самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин», — говорится в материале телеканала.
Сообщается, что огонь подступил к домам. Из-за пожара эвакуированы жители трех деревень: Ылдыр, Гермиян, Нохуталан. А дым от пожаров заметен даже на пляжах курортного Чешме.
Ранее в Турции уже фиксировались масштабные лесные пожары, из-за которых в провинциях Измир, Биледжик и Хатай были эвакуированы свыше 50 тысяч человек, а огонь подходил к жилым и промышленным районам. Власти страны проводят спасательные операции и расследуют причины возгораний, по подозрению в поджогах задержаны 17 человек. Ассоциация туроператоров России сообщила, что данные возгорания не представляют никакой угрозы для туристов.
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