Министр Старовойт: новый сбор с авиакомпаний не приведет к подорожанию билетов

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Инфраструктурный сбор не приведет к росту цен
Инфраструктурный сбор не приведет к росту цен Фото:

Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для модернизации аэропортовой инфраструктуры не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов. Об этом 2 июля заявил министр транспорта России Роман Старовойт на совещании у президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры. И не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов», — подчеркнул Старовойт.

По словам министра, сбор планируется взимать только в отношении аэропортов, которые будут объединены в спецгруппы. Перечень этих объектов утвердит правительство. Такая схема позволит равномерно распределить финансовую нагрузку между авиаперевозчиками и снизить риск резкого повышения тарифов для пассажиров. Размер инфраструктурного сбора также определит правительство, а собранные средства направят на реконструкцию и обновление аэродромов, выбранных на конкурсной основе.

Инициатива по введению инфраструктурного сбора была предложена Минтрансом в марте текущего года для привлечения дополнительных инвестиций в развитие аэропортовой сети страны. Как уточнили в министерстве, новая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров и увеличить пропускную способность воздушных гаваней без значительного роста цен на билеты.

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Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для модернизации аэропортовой инфраструктуры не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов. Об этом 2 июля заявил министр транспорта России Роман Старовойт на совещании у президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. «Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры. И не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов», — подчеркнул Старовойт. По словам министра, сбор планируется взимать только в отношении аэропортов, которые будут объединены в спецгруппы. Перечень этих объектов утвердит правительство. Такая схема позволит равномерно распределить финансовую нагрузку между авиаперевозчиками и снизить риск резкого повышения тарифов для пассажиров. Размер инфраструктурного сбора также определит правительство, а собранные средства направят на реконструкцию и обновление аэродромов, выбранных на конкурсной основе. Инициатива по введению инфраструктурного сбора была предложена Минтрансом в марте текущего года для привлечения дополнительных инвестиций в развитие аэропортовой сети страны. Как уточнили в министерстве, новая мера позволит повысить качество обслуживания пассажиров и увеличить пропускную способность воздушных гаваней без значительного роста цен на билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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