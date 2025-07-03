Правительство утвердило госпошлины для мигрантов

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение государственной пошлины за постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания. Об этом ТАСС сообщил источник в кабинете министров.
«Кабмин одобрил введение госпошлины за постановку мигрантов на учет по месту пребывания. Также предлагается повышение размера госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства», — передает ТАСС.
Как объяснили в кабинете министров, предлагаемые изменения направлены, с одной стороны, на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории России, поскольку значительное их число по-прежнему находится в стране с нарушением законодательства. С другой стороны, введение пошлин позволит государственным органам компенсировать фактические расходы, связанные с оформлением и выдачей патентов.
Еще одной целью нововведений является обеспечение равных условий для различных категорий лиц. В настоящее время при получении патента для трудовой деятельности иностранные граждане практически не оплачивают госпошлину: авансовые выплаты по НДФЛ учитываются работодателем при дальнейших расчетах с сотрудником. Между тем, патент служит основанием для легального пребывания и трудоустройства в Российской Федерации, а сам процесс его оформления сопоставим с выдачей аналогичных документов гражданам России, за которые обычно взимается пошлина.
Ранее также существовали различия между самими мигрантами. Для легального трудоустройства иностранцам необходимо либо разрешение на работу (для лиц, прибывших по визе), либо патент (для безвизовых въездов). Госпошлины за получение разрешения на работу существуют уже давно, тогда как патент — являющийся аналогичным по юридическому статусу документом — до настоящего времени не облагался пошлиной.
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