Замглавврача в Верхнем Уфалее, попавшаяся на взятке от призывника, осталась под арестом

Замглавврача в Верхнем Уфалее Стародумова осталась под домашним арестом
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Стародумова будет носить трекер минимум до 24 июля
Анна Стародумова будет носить трекер минимум до 24 июля Фото:

Челябинский облсуд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста в отношении заместителя главного врача больницы в Верхнем Уфалее Анны Стародумовой, попавшейся на взятке от призывника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Анны Стародумовой. Постановление, которым обвиняемой продлена мера пресечения в виде домашнего ареста дол 24 июля оставлено по существу без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Стародумова обвиняется в получении взяток от призывника. За это, как считает следствие, она ставила ему «липовые» диагнозы, с которыми нельзя служить в армии. Схема работала вплоть до задержания заместителя главврача в конце января. Также под следствие попал и призывник.

В ходе следствия имущество Стародумовой было арестовано. Под арестом оказались два автомобиля и денежные средства. Оспорить это решение у медика не вышло.

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Челябинский облсуд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста в отношении заместителя главного врача больницы в Верхнем Уфалее Анны Стародумовой, попавшейся на взятке от призывника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Анны Стародумовой. Постановление, которым обвиняемой продлена мера пресечения в виде домашнего ареста дол 24 июля оставлено по существу без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Стародумова обвиняется в получении взяток от призывника. За это, как считает следствие, она ставила ему «липовые» диагнозы, с которыми нельзя служить в армии. Схема работала вплоть до задержания заместителя главврача в конце января. Также под следствие попал и призывник. В ходе следствия имущество Стародумовой было арестовано. Под арестом оказались два автомобиля и денежные средства. Оспорить это решение у медика не вышло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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