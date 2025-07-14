От Дня лени до праздника мармелада: что отмечают 15 июля в России и мире

По всему миру 15 июля отмечают самые разные праздники. Пока в России поздравляют акушеров-гинекологов, по всей Земле отмечают день навыков молодежи, а в православных храмах почитают Пожайскую икону Божией Матери. О том, какие праздники выпадают на 15 июля 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 15 июля 2025
День акушера-гинеколога России
В России 15 июля свой профессиональный праздник отмечают российские акушеры-гинекологи — специалисты, которые помогают появиться на свет новым жизням и заботятся о женском здоровье. В этот день принято поздравлять медицинских работников, выражать им благодарность за самоотверженный труд и профессионализм.
День военного эколога России
Также 15 июля отмечается День военного эколога России. Это профессиональный праздник специалистов, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды в Вооруженных силах РФ, контролируют экологическую безопасность на военных объектах и полигонах, предупреждают экологические угрозы и защищают природу от возможного вреда.
День русской лени
Необычный и шуточный праздник, День русской лени, также приходится на 15 июля. Несмотря на шутливое название, этот день служит напоминанием о том, как важно иногда замедлить ритм жизни, отдохнуть и позволить себе расслабиться. В этот день принято проводить время без спешки и забот, наслаждаясь покоем и отдыхом.
Международные праздники 15 июня 2025
День благотворительности социальных сетей
15 июля по всему миру отмечается День благотворительности социальных сетей. Его цель — побудить пользователей интернета использовать свои аккаунты для добрых дел и помощи тем, кто в ней нуждается. В этот день принято устраивать благотворительные акции, собирать средства на благие цели и делиться информацией о важных социальных проектах.
День мармеладных червячков
Еще один необычный праздник, который отмечается 15 июля — День мармеладных червячков. Этот день посвящен популярным сладостям в виде разноцветных жевательных мармеладных червячков. В разных странах мира в этот день устраивают дегустации сладостей, проводят конкурсы и веселые мероприятия с участием этих ярких конфет.
Всемирный день навыков молодежи
15 июля также отмечают Всемирный день навыков молодежи, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Цель праздника — привлечь внимание к важности развития профессиональных и жизненных навыков у молодых людей для успешной интеграции в общество и на рынок труда. В этот день проводятся образовательные мероприятия, тренинги и семинары для молодежи по всему миру.
Православные праздники 15 июля 2025
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Православные верующие 15 июля вспоминают событие, связанное с перенесением и положением Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в V веке. Эта святыня была привезена из Палестины и долгое время хранилась в специальной часовне храма, став источником многих чудес и исцелений. Праздник напоминает верующим о благодатном заступничестве Пресвятой Богородицы за весь христианский мир.
День Пожайской иконы Божией Матери
Также 15 июля отмечается память чудотворной Пожайской иконы Божией Матери. Этот образ Богородицы получил название по месту своего пребывания — Пожайскому монастырю в Литве, близ города Каунас. Икона прославилась многочисленными исцелениями и чудесами, к ней обращаются с молитвами о помощи, заступничестве и покровительстве.
День памяти святителя Фотия, митрополита Московского, Киевского и всея Руси
В этот день Русская Православная Церковь почитает память святителя Фотия (XV век), митрополита Московского, Киевского и всея Руси. Святитель Фотий был известен как мудрый и справедливый архипастырь, ревностный защитник православной веры и единства Русской Церкви в трудные времена испытаний. Он внес большой вклад в укрепление духовной жизни русского народа.
Народный праздник 15 июля 2025
Берегиня: приметы и традиции
На Руси 14 июля чествовали Берегиню — славянское божество, олицетворявшее защиту, плодородие и богатство земли. Ее образ связывали с березой, которую считали волшебным деревом: она оберегала дома от нечистой силы и помогала в любви. Девушки шли в лес, чтобы поклониться березе и просили счастья, а иногда пытались приворожить возлюбленного с помощью березовой веточки.
Берегиню также считали покровительницей рыбаков, сельских дел и природы. Она, по поверьям, помогала в хозяйстве: охраняла скот, наделяла травы целебной силой, способствовала хорошему урожаю. В сенокосный день было принято умываться в поле и вытираться вышитым полотенцем — это приносило здоровье, но жатву начинать не следовало.
С приходом христианства образ Берегини слился с образом Богородицы, и праздник стали называть днем Матушки Сирой Богородицы или Петровой Матки. Также верили, что обилие желтых листьев на деревьях в этот день предвещает раннюю осень и зиму.
Знаменитости, родившиеся 15 июля:
- Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — великий голландский художник, один из крупнейших мастеров живописи эпохи барокко.
- Клемент Кларк Мур (1779–1863) — американский поэт и писатель, автор знаменитого рождественского стихотворения «Визит святого Николая».
- Айрис Мердок (1919–1999) — известная британская писательница и философ.
- Жак Деррида (1930–2004) — французский философ, основатель деконструктивизма.
- Джо Сатриани (род. 1956) — известный американский гитарист-виртуоз итальянского происхождения.
- Форест Уитакер (род. 1961) — знаменитый американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар».
- Брижит Нильсен (род. 1963) — датская актриса, модель и певица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.