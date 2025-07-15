Производитель Лабубу рассказал о мощном росте прибыли от продажи игрушки

Компания Pop Mart, производящая Лабубу, увеличила прибыль в 4,5 раза за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Pop Mart рассказал об увеличении прибыли от продажи популярных игрушек Лабубу
Pop Mart рассказал об увеличении прибыли от продажи популярных игрушек Лабубу Фото:

Компания Pop Mart, продающая игрушки Лабубу, увеличила прибыль в 4,5 раза за первое полугодие, благодаря росту популярности за рубежом. Об этом говорится в заявлениях компании, опубликованных на сайте Гонконгской фондовой биржи.

«Интерес покупателей к игрушкам Pop Mart позволил повысить рыночную капитализацию до 40 млрд долларов. Выручка за первое полугодие увеличилась не менее чем на 200%, прибыль же выросла на 350%», — передает слова компании Bloomberg. Причем компания отмечает, что окончательные данные будут обнародованы после независимого аудита.

Лабубу — дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкими зубамистойкой улыбкой. Из создатель гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). Компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но рост популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, а затем и в других странах мира, благодаря мировым звездам и вирусным тенденциям в социальных сетях 

Не так давно китайский производитель подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Азиатский производитель игрушек планирует использовать бренд не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров, в который входит сумки, одежда, уходовая косметика, электротехнические изделия и другие категории товаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Pop Mart, продающая игрушки Лабубу, увеличила прибыль в 4,5 раза за первое полугодие, благодаря росту популярности за рубежом. Об этом говорится в заявлениях компании, опубликованных на сайте Гонконгской фондовой биржи. «Интерес покупателей к игрушкам Pop Mart позволил повысить рыночную капитализацию до 40 млрд долларов. Выручка за первое полугодие увеличилась не менее чем на 200%, прибыль же выросла на 350%», — передает слова компании Bloomberg. Причем компания отмечает, что окончательные данные будут обнародованы после независимого аудита. Лабубу — дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкими зубамистойкой улыбкой. Из создатель гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). Компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но рост популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, а затем и в других странах мира, благодаря мировым звездам и вирусным тенденциям в социальных сетях  Не так давно китайский производитель подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Азиатский производитель игрушек планирует использовать бренд не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров, в который входит сумки, одежда, уходовая косметика, электротехнические изделия и другие категории товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...