Производитель Лабубу рассказал о мощном росте прибыли от продажи игрушки

Компания Pop Mart, продающая игрушки Лабубу, увеличила прибыль в 4,5 раза за первое полугодие, благодаря росту популярности за рубежом. Об этом говорится в заявлениях компании, опубликованных на сайте Гонконгской фондовой биржи.
«Интерес покупателей к игрушкам Pop Mart позволил повысить рыночную капитализацию до 40 млрд долларов. Выручка за первое полугодие увеличилась не менее чем на 200%, прибыль же выросла на 350%», — передает слова компании Bloomberg. Причем компания отмечает, что окончательные данные будут обнародованы после независимого аудита.
Лабубу — дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкими зубамистойкой улыбкой. Из создатель гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). Компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но рост популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, а затем и в других странах мира, благодаря мировым звездам и вирусным тенденциям в социальных сетях
Не так давно китайский производитель подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Азиатский производитель игрушек планирует использовать бренд не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров, в который входит сумки, одежда, уходовая косметика, электротехнические изделия и другие категории товаров.
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