Производитель Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России

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Компания планирует использовать бренд Labubu не только для игрушек
Компания планирует использовать бренд Labubu не только для игрушек Фото:

Азиатский производитель игрушек Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Информация об этом появилась в электронной базе данных Роспатента.

Согласно заявке, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости, компания Pop Mart планирует использовать бренд Labubu не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров. В перечень продукции входят уходовая и декоративная косметика, электротехнические изделия, сумки, одежда и другие категории товаров.

Лабубу — это персонаж-эльф с характерной зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Популярность коллекционных фигурок, мягких брелоков и больших кукол Labubu стремительно выросла в последние годы, особенно после появления в магазинах китайской сети Pop Mart. В 2024–2025 годах персонаж стал известен по всему миру, включая Россию.

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Азиатский производитель игрушек Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Информация об этом появилась в электронной базе данных Роспатента. Согласно заявке, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости, компания Pop Mart планирует использовать бренд Labubu не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров. В перечень продукции входят уходовая и декоративная косметика, электротехнические изделия, сумки, одежда и другие категории товаров. Лабубу — это персонаж-эльф с характерной зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Популярность коллекционных фигурок, мягких брелоков и больших кукол Labubu стремительно выросла в последние годы, особенно после появления в магазинах китайской сети Pop Mart. В 2024–2025 годах персонаж стал известен по всему миру, включая Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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