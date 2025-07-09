Производитель Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России

Азиатский производитель игрушек Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Информация об этом появилась в электронной базе данных Роспатента.
Согласно заявке, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости, компания Pop Mart планирует использовать бренд Labubu не только для коллекционных игрушек, но и для целого ряда других товаров. В перечень продукции входят уходовая и декоративная косметика, электротехнические изделия, сумки, одежда и другие категории товаров.
Лабубу — это персонаж-эльф с характерной зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Популярность коллекционных фигурок, мягких брелоков и больших кукол Labubu стремительно выросла в последние годы, особенно после появления в магазинах китайской сети Pop Mart. В 2024–2025 годах персонаж стал известен по всему миру, включая Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.