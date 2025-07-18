В Кремле отреагировали на новый пакет санкций против России

Песков: новый пакет санкций ЕС — часть последовательной антироссийской политики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ занимается анализом нового пакета санкций ЕС
Песков заявил, что РФ занимается анализом нового пакета санкций ЕС Фото:
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Кремль назвал 18-й пакет санкций Евросоюза против России частью последовательной антироссийской политики, но выразил уверенность в способности страны справляться с ограничениями благодаря выработанному «иммунитету». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим последовательную антироссийскую линию Европы. Мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными и выступаем против них», — сказал Песков во время разговора с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Представитель Кремля отметил, что каждый новый пакет санкций имеет негативные последствия для стран, их вводящих, и Россия намерена проанализировать новые меры, чтобы оценить их воздействие. «Мы обрели определённый иммунитет к санкциям», — добавил он, подчеркнув устойчивость российской экономики.

Ранее ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Он включает запрет на транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками, снижение потолка цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ограничения против 105 судов «теневого флота». Пакет был принят после уступок Словакии, которая ранее блокировала решение, опасаясь последствий для энергоснабжения.

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Кремль назвал 18-й пакет санкций Евросоюза против России частью последовательной антироссийской политики, но выразил уверенность в способности страны справляться с ограничениями благодаря выработанному «иммунитету». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим последовательную антироссийскую линию Европы. Мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными и выступаем против них», — сказал Песков во время разговора с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Представитель Кремля отметил, что  каждый новый пакет санкций имеет негативные последствия для стран, их вводящих, и Россия намерена проанализировать новые меры, чтобы оценить их воздействие. «Мы обрели определённый иммунитет к санкциям», — добавил он, подчеркнув устойчивость российской экономики. Ранее ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Он включает запрет на транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками, снижение потолка цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ограничения против 105 судов «теневого флота». Пакет был принят после уступок Словакии, которая ранее блокировала решение, опасаясь последствий для энергоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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