ЕС принял новый пакет санкций против России благодаря согласию Словакии

Евросоюз достиг договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций благодаря уступкам Словакии, которая ранее блокировала его принятие. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
«Теперь достижение соглашения стало возможным благодаря уступкам. Так, Словакия получила заверения, что ей не придется опасаться серьезных экономических и финансовых последствий, если в соответствии с новым пакетом санкций будет реализован план полного прекращения импорта российского газа», — пишет DPA. Ранее Словакия и Венгрия выступали против пакета из-за возможных негативных последствий для их экономик, связанных с ограничениями на российские энергоносители.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что страна хотела бы исключить запрет на импорт российского энергосырья, но 17 июля подтвердил, что не будет блокировать пакет, чтобы не осложнять переговоры с Еврокомиссией. Теперь санкции ждут окончательного утверждения на министерском уровне, после чего они будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.
Новый 18-й пакет включает снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также меры против 105 судов «теневого флота» и 22 российских банков. Сообщается, что уже начата работа над 19-м пакетом ограничений против РФ.
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