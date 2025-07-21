Россия, Венгрия и Сербия обсудили строительства нового нефтепровода

Сийярто: проводятся переговоры с Россией и Сербией о строительстве нефтепровода
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Проводятся переговоры о строительстве нефтепровода, который будет соединять Венгрию с Сербией, сообщил Петер Сийярто
Проводятся переговоры о строительстве нефтепровода, который будет соединять Венгрию с Сербией, сообщил Петер Сийярто Фото:

Белград, Москва и Будапешт приняли договор о строительстве нового нефтепровода. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер.

«Сегодня мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

Ранее Венгрия выступила против инициативы Еврокомиссии о полном запрете импорта российской нефти и газа с 2028 года, заявив о невозможности принять такие ограничения из-за риска роста цен на коммунальные услуги. Венгерские и словацкие представители также заблокировали утверждение очередного пакета антироссийских санкций на уровне ЕС, требуя исключить из обсуждения энергетический план Брюсселя.

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Белград, Москва и Будапешт приняли договор о строительстве нового нефтепровода. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер. «Сегодня мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией », — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Ранее Венгрия выступила против инициативы Еврокомиссии о полном запрете импорта российской нефти и газа с 2028 года, заявив о невозможности принять такие ограничения из-за риска роста цен на коммунальные услуги. Венгерские и словацкие представители также заблокировали утверждение очередного пакета антироссийских санкций на уровне ЕС, требуя исключить из обсуждения энергетический план Брюсселя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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