Россия, Венгрия и Сербия обсудили строительства нового нефтепровода

Белград, Москва и Будапешт приняли договор о строительстве нового нефтепровода. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер.
«Сегодня мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
Ранее Венгрия выступила против инициативы Еврокомиссии о полном запрете импорта российской нефти и газа с 2028 года, заявив о невозможности принять такие ограничения из-за риска роста цен на коммунальные услуги. Венгерские и словацкие представители также заблокировали утверждение очередного пакета антироссийских санкций на уровне ЕС, требуя исключить из обсуждения энергетический план Брюсселя.
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