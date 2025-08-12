Одна из крупнейших китайских компаний станет совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»

Компания из Китая приобретет акции ритейлера и станет совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»
Компания из Китая приобретет акции ритейлера и станет совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»

Одна из ведущих китайских компаний в сфере интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем российской сети «М.Видео-Эльдорадо» после приобретения немецкого ритейлера Ceconomy. Об этом сообщают СМИ.

JD.com получает контроль над Media-Saturn-Holding GmbH, которой принадлежит 15% акций крупнейшего российского продавца электроники «М.Видео-Эльдорадо", отметили в РБК. По сведениям источника, доля Media-Saturn-Holding GmbH в капитале «М.Видео-Эльдорадо» может быть уменьшена в результате планируемой дополнительной эмиссии акций, если немецкий инвестор не получит согласия профильной правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. При этом JD.com может быть заинтересован в дальнейшем развитии бизнеса на российском рынке, сообщили журналисты.

В настоящее время крупнейшим акционером «М.Видео-Эльдорадо» остается бывший гендиректор объединенной компании Билан Ужахов с долей 53,633%. На Media Saturn Holding GMBH приходится 15%, еще 24,2% акций находятся в свободном обращении на Московской бирже. Слияние сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» состоялось в 2018 году.

