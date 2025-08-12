ВС РФ взяли украинские подразделения в огневой мешок под Константиновкой

Российские бойцы продвигаются под Константиновкой
Российские бойцы продвигаются под Константиновкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько украинских подразделений оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан-Бык под Константиновкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«У поселка Клебан-Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались сразу несколько подразделений трех бригад противника», — заявил Игорь Кимаковский, его слова передает РИА Новости. Советник главы ДНР также добавил, что украинские военные на этом участке линии фронта утратили возможность для выхода из окружения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о росте числа военнопленных среди бойцов ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища.Об этом пишет RT.

