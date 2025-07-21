Бойцам СВО хотят разрешить повторно получать среднее образование

В Госдуму введен законопроект, который позволит бойцам СВО получать бесплатное второе высшее образование. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга.
«Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — заявил Мажуга. Сделал он это в своем telegram-канале.
Ранее аналогичный законопроект был внесен депутатами по поручению президента РФ. Сейчас участники СВО имеют право бесплатно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а инициатива направлена на расширение этой возможности и дополнительную поддержку ветеранов боевых действий. Вопрос о предоставлении второго бесплатного образования ранее поднимался омбудсменом Татьяной Москальковой.
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