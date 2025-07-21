Бойцам СВО хотят разрешить повторно получать среднее образование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент РФ Владимир Путин поддерживал данную инициативу
Президент РФ Владимир Путин поддерживал данную инициативу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдуму введен законопроект, который позволит бойцам СВО получать бесплатное второе высшее образование. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга.

«Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — заявил Мажуга. Сделал он это в своем telegram-канале.

Ранее аналогичный законопроект был внесен депутатами по поручению президента РФ. Сейчас участники СВО имеют право бесплатно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а инициатива направлена на расширение этой возможности и дополнительную поддержку ветеранов боевых действий. Вопрос о предоставлении второго бесплатного образования ранее поднимался омбудсменом Татьяной Москальковой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму введен законопроект, который позволит бойцам СВО получать бесплатное второе высшее образование. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга. «Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — заявил Мажуга. Сделал он это в своем telegram-канале. Ранее аналогичный законопроект был внесен депутатами по поручению президента РФ. Сейчас участники СВО имеют право бесплатно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а инициатива направлена на расширение этой возможности и дополнительную поддержку ветеранов боевых действий. Вопрос о предоставлении второго бесплатного образования ранее поднимался омбудсменом Татьяной Москальковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...