Частных перевозчиков Екатеринбурга обяжут менять «ПАЗики» на большие автобусы

Частных перевозчиков в рамках новых брутто-контрактов 2026 года обяжут покупать автобусы большого класса, длиной больше 10 метров, типа НеФАЗ, МАЗ. При этом средний класс, такие как ПАЗ, не исчезнет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов. Сейчас закупка идет в основном для «Гортранса», в частности, были приобретены 15 автобусов особо большого класса Volgabus-6271G2, которые с 1 августа выйдут на маршруты города.
«Большой класс однозначно будем рассматривать в следующих контрактах [с частными перевозчиками]. Чтобы людям было комфортно перемещаться в автобусе и ездить по городу. Под большой класс в большей степени мы рассматриваем магистральные маршруты. Постепенно будем заменять, зависеть все будет от финансирования и возможности перевозчиков, а также от федеральных программ. Это в следующем году, скорее всего», — объяснил Вахлов.
Подчеркнув, что средний класс останется на отдаленных территориях, где ездит небольшое количество людей. Автобусные маршруты сейчас обслуживают девять компаний — «Гортранс», «ПАТП Город», «Авто-Ном», «Декар-Бас», «Пегас», «ТК „Авто-Гамма“, „Союз-Транс“, „Уралтрансгрупп“, „УралТрейд“, „Форт-Транс“.
В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. В начале года глава города Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей. Контракт на поставку 50-ти новых низкопольных с удлиненным автономным ходом выиграла Группа «Синара». Троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах. Еще 50 моделей власти Екатеринбурга планировали закупить в 2025 году.
В мае 2025 года мэрия заключила контракт на приобретение 15-ти новых особо большого класса автобусов-«гармошек» Volgabus. Пришли они в конце июня и выйдут на маршруты 1 августа. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев. Низкопольные трехсекционные модели Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» должны прийти до января 2026 года.
В рамках реформы в городе начала также действовать система брутто-контрактов. С августа 2024 года на нее перевели троллейбусы и трамваи. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным. С 1 февраля 2025 года система брутто-контрактов начала действовать и в части автобусных перевозок. Заключены договоры со всеми перевозчиками были на полгода — до середины лета. С 1 августа до начала 2026 года стартуют новые.
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