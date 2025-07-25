В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в 10-этажке

В Саратове специалисты МЧС продолжают разбор завалов в десятиэтажном доме, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в десятиэтажке», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. В ликвидации последствий задействованы более 20 спасателей, кинологические расчеты и 8 единиц специальной техники. Специалисты разбирают завалы, обследуют поврежденные конструкции и проводят эвакуацию жильцов из опасной зоны.
В Саратове на улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир десятиэтажного жилого дома. Взрыв не сопровождался возгоранием, однако привел к частичному разрушению углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате трагедии погибло три человека.
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