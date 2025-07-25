В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в 10-этажке

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В ликвидации последствий задействованы более 20 спасателей (архивное фото)
В ликвидации последствий задействованы более 20 спасателей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове специалисты МЧС продолжают разбор завалов в десятиэтажном доме, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в десятиэтажке», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. В ликвидации последствий задействованы более 20 спасателей, кинологические расчеты и 8 единиц специальной техники. Специалисты разбирают завалы, обследуют поврежденные конструкции и проводят эвакуацию жильцов из опасной зоны.

В Саратове на улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир десятиэтажного жилого дома. Взрыв не сопровождался возгоранием, однако привел к частичному разрушению углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате трагедии погибло три человека.

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В Саратове специалисты МЧС продолжают разбор завалов в десятиэтажном доме, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства. «В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в десятиэтажке», — пишет пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. В ликвидации последствий задействованы более 20 спасателей, кинологические расчеты и 8 единиц специальной техники. Специалисты разбирают завалы, обследуют поврежденные конструкции и проводят эвакуацию жильцов из опасной зоны. В Саратове на улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир десятиэтажного жилого дома. Взрыв не сопровождался возгоранием, однако привел к частичному разрушению углового подъезда с седьмого по десятый этажи. В результате трагедии погибло три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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