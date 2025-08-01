В «стране, о которой никто не слышал» наступил коллапс после пошлин Трампа

Власти Лесото объявили чрезвычайное положение после угрозы введения Соединенными Штатами пошлин в 50% на импорт текстильной продукции из этой африканской страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление министра торговли Лесото Мохети Шелиле.
«В итоге администрация Трампа установила 15% тариф для Лесото поздно вечером в четверг, но текстильной промышленности страны уже был нанесен значительный ущерб. Неизвестно, сколько покупателей вернутся, что оставило тысячи рабочих в подвешенном состоянии», — пишет ежедневная американская деловая газета со сслыкой на министра. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.
По словам министра, введение чрезвычайного положения позволит правительству оперативно направить дополнительные ресурсы на программы поддержки занятости и стимулирования экономики в условиях резкого сокращения экспортных заказов.
Шелиле также сообщил журналистам, что некая американская лоббистская структура, связанная с окружением президента Штатов, предлагала за вознаграждение в 1,5 млн долларов содействие в отмене тарифных ограничений. Власти Лесото отказались от участия в подобных переговорах.
Текстильная промышленность Лесото долгое время оставалась крупнейшим частным работодателем и основным источником валютных поступлений для страны с годовым ВВП около 2,3 млрд долларов. Почти пятая часть экспорта Лесото традиционно приходится на рынок США, включая поставки для крупных международных брендов и розничных сетей.
После заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины, предприятия отрасли сообщили о массовых сокращениях сотрудников и приостановке производственных линий. К тому же еще весной он назвал Лесото страной, «о которой никто никогда не слышал».
Ранее президент США подписал указ о введении новых импортных тарифов для ряда стран, включая Лесото. Изначально речь шла о 50%. Однако введенная основная ставка составляет 10%, но для государств с небольшим торговым дефицитом с США, таких как Лесото, предусмотрен тариф в 15%. Новые пошлины вступят в силу 7 августа.
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