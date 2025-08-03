Рыбзавод на Курилах лишился всего оборудования послу цунами

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир полностью остановил производство после разрушительного цунами, обрушившегося на Северо-Курильский район в результате сильного землетрясения. В итоге большая часть оборудования оказалась непригодной для восстановления. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«Завод "Алаид" сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность», — говорится в официальном сообщении администрации, слова передает РИА Новости.
Дополнительно отмечается, что природная катастрофа разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, а также уничтожила краны и грузовую технику. Значительная часть оказалась непригодна для восстановления из-за соленой воды. Кроме того, волны цунами смыли со склада предприятия 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.
По данным районных властей, цунами на Парамушире спровоцировало сильнейшее с 1952 года землетрясения магнитудой 8,8, эпицентр которого находился у берегов Камчатки. На Северных Курилах был введен режим чрезвычайной ситуации, морское и вертолетное сообщение с районом уже восстановлено.
Ранее, после трех волн цунами на острове Парамушир, местные жители сообщали о выброшенной на берег рыбе и необычных предметах, среди которых оказался изолятор от проводов, предположительно унесенный в океан еще во время разрушительного цунами 1952 года. Стихийное бедствие стало следствием самого сильного за десятилетия землетрясения, произошедшего 30 июля 2025 года у берегов Камчатки, что привело к введению режима ЧС на Северных Курилах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.