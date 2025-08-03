Рыбзавод на Курилах лишился всего оборудования послу цунами

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Рыбозавод «Алаид» на Парамушире сильно пострадал от цунами на Курилах
Рыбозавод «Алаид» на Парамушире сильно пострадал от цунами на Курилах Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир полностью остановил производство после разрушительного цунами, обрушившегося на Северо-Курильский район в результате сильного землетрясения. В итоге большая часть оборудования оказалась непригодной для восстановления. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Завод "Алаид" сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность», — говорится в официальном сообщении администрации, слова передает РИА Новости. 

Дополнительно отмечается, что природная катастрофа разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, а также уничтожила краны и грузовую технику. Значительная часть оказалась непригодна для восстановления из-за соленой воды. Кроме того, волны цунами смыли со склада предприятия 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.

По данным районных властей, цунами на Парамушире спровоцировало сильнейшее с 1952 года землетрясения магнитудой 8,8, эпицентр которого находился у берегов Камчатки. На Северных Курилах был введен режим чрезвычайной ситуации, морское и вертолетное сообщение с районом уже восстановлено.

Ранее, после трех волн цунами на острове Парамушир, местные жители сообщали о выброшенной на берег рыбе и необычных предметах, среди которых оказался изолятор от проводов, предположительно унесенный в океан еще во время разрушительного цунами 1952 года. Стихийное бедствие стало следствием самого сильного за десятилетия землетрясения, произошедшего 30 июля 2025 года у берегов Камчатки, что привело к введению режима ЧС на Северных Курилах.

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Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир полностью остановил производство после разрушительного цунами, обрушившегося на Северо-Курильский район в результате сильного землетрясения. В итоге большая часть оборудования оказалась непригодной для восстановления. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Завод "Алаид" сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность», — говорится в официальном сообщении администрации, слова передает РИА Новости.  Дополнительно отмечается, что природная катастрофа разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, а также уничтожила краны и грузовую технику. Значительная часть оказалась непригодна для восстановления из-за соленой воды. Кроме того, волны цунами смыли со склада предприятия 120 тонн лосося и одну тонну гребешка. По данным районных властей, цунами на Парамушире спровоцировало сильнейшее с 1952 года землетрясения магнитудой 8,8, эпицентр которого находился у берегов Камчатки. На Северных Курилах был введен режим чрезвычайной ситуации, морское и вертолетное сообщение с районом уже восстановлено. Ранее, после трех волн цунами на острове Парамушир, местные жители сообщали о выброшенной на берег рыбе и необычных предметах, среди которых оказался изолятор от проводов, предположительно унесенный в океан еще во время разрушительного цунами 1952 года. Стихийное бедствие стало следствием самого сильного за десятилетия землетрясения, произошедшего 30 июля 2025 года у берегов Камчатки, что привело к введению режима ЧС на Северных Курилах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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