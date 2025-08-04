Ресторан, посетители которого попали в больницу, вновь открылся в Челябинске

Ресторан «Мидийное место» в Челябинске вновь принимает посетителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В меню ресторана много морепродуктов
В меню ресторана много морепродуктов Фото:

Ресторан «Мидийное место» в Челябинске открыл свои двери для посетителей после временного закрытия из-за проверки Роспотребнадзора. Решение о возобновлении работы заведения принял Центральный суд Челябинска на основании результатов инспекции надзорного органа. Об этом владельцы точки питания рассказали на своей странице в соцсети.

«Уважаемые гости, ресторан „Мидийное место“ открыт! Центральным судом г. Челябинска было принято решение о возобновлении работы ресторана», — говорится в сообщении общепита в соцсети «ВКонтакте».

Проверка была организована после поступившей информации о возможном распространении инфекционного заболевания среди гостей заведения. По итогам инспекции Роспотребнадзор не выявил нарушений и подтвердил отсутствие фактов инфекционного заболевания в ресторане, уточнили в компании.

Рестораны «Мидийное место» работают по всей стране по франшизе сети из Сочи. Филиал в Челябинске начал работу в марте. В мае челябинцы массово пожаловались на отравления в майские праздники. После этого из меню исчезли устрицы и морские ежи. Уже в июле после посещения этого заведения вся семья была госпитализирована с вирусом гепатита А.

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Ресторан «Мидийное место» в Челябинске открыл свои двери для посетителей после временного закрытия из-за проверки Роспотребнадзора. Решение о возобновлении работы заведения принял Центральный суд Челябинска на основании результатов инспекции надзорного органа. Об этом владельцы точки питания рассказали на своей странице в соцсети. «Уважаемые гости, ресторан „Мидийное место“ открыт! Центральным судом г. Челябинска было принято решение о возобновлении работы ресторана», — говорится в сообщении общепита в соцсети «ВКонтакте». Проверка была организована после поступившей информации о возможном распространении инфекционного заболевания среди гостей заведения. По итогам инспекции Роспотребнадзор не выявил нарушений и подтвердил отсутствие фактов инфекционного заболевания в ресторане, уточнили в компании. Рестораны «Мидийное место» работают по всей стране по франшизе сети из Сочи. Филиал в Челябинске начал работу в марте. В мае челябинцы массово пожаловались на отравления в майские праздники. После этого из меню исчезли устрицы и морские ежи. Уже в июле после посещения этого заведения вся семья была госпитализирована с вирусом гепатита А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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