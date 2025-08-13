Вышел ролик о героическом поступке многодетного отца Яценко в Судже

История Яценко стала самой читаемой по итогам 2024 года, пишет RT
Спецоперация РФ на Украине

RT выпустил видеоматериал о героическом поступке многодетного отца Романа Яценко, который в августе 2024 года в Суджи (Курская область) спас свою семью во время обстрелов города со стороны ВСУ. В ролике рассказывается, как под огнем ВСУ Яценко сумел добраться до дома, где в подвале двое суток находились его жена и пятеро детей.

В видео отец семейства поделился воспоминаниями о пережитом. «Страха за себя у меня не было — больше боялся за семью, пугала неопределенность», — рассказал Яценко. Его слова приводит RT.

Год назад военнослужащий, находясь под вражеским огнем, пробрался в город за своей семьей, прятавшейся в подвале. Преодолев несколько десятков километров под атакой дронов и перехитрив украинского автоматчика, он смог вывести жену и пятерых детей целыми и невредимыми в пункт временного размещения (ПВР) в Курске.

Когда началась атака на Курскую область, Роман находился в командировке в Москве. Вернувшись, он узнал, что его семья два дня провела в подвале без связи, электроэнергии и газа, питаясь домашними запасами. Он сумел добраться до Большесолдатского, где заночевал, а на утро продолжил путь к Судже, несмотря на предупреждения солдат о опасности.

На подходе к городу он столкнулся с угрозами со стороны украинских дронов и отклонился от дороги, наблюдая за огневой позицией. После того как уклонился от огня, он все же проник в город и поспешил к семье. Быстро собравшись, они отправились на восток в безопасное место. Роман подчеркнул: «Главное, что все вместе». Его история стала самой популярной на telegram-канале RT, собрав 2,5 миллиона просмотров в 2024 году, передает «Царьград».

