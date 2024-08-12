Житель Курской области вывел детей из обстреливаемой ВСУ Суджи

В Курской области многодетный отец сумел вывезти из города Суджа, который обстреливается ВСУ, пятерых своих детей, жену и местную жительницу. Об этом рассказал сам участник событий Роман Яценко.
«Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника, и я повел их тем же ходом из Суджи», — передает РБК слова Яценко, которому удалось пробраться в Суджу и спасти своих близких.
По данным издания, Яценко работал вахтовым методом в Москве. Когда мужчина узнал, что его семья находится в Судже под обстрелами ВСУ, то не раздумывая стал пробираться в родной город. По дороге он видел вражеских автоматчиков и дроны, отмечает издание.
Ранее жительница Суджи рассказала, что ВСУ обстреливали гражданские объекты в городе. Она добавила, что люди были спасены благодаря эвакуации, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.