12 августа 2024

Житель Курской области вывел детей из обстреливаемой ВСУ Суджи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Находясь в опасной близости от дронов ВСУ россиянин спас свою семью из Суджи
Находясь в опасной близости от дронов ВСУ россиянин спас свою семью из Суджи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области многодетный отец сумел вывезти из города Суджа, который обстреливается ВСУ, пятерых своих детей, жену и местную жительницу. Об этом рассказал сам участник событий Роман Яценко.

«Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника, и я повел их тем же ходом из Суджи», — передает РБК слова Яценко, которому удалось пробраться в Суджу и спасти своих близких.

По данным издания, Яценко работал вахтовым методом в Москве. Когда мужчина узнал, что его семья находится в Судже под обстрелами ВСУ, то не раздумывая стал пробираться в родной город. По дороге он видел вражеских автоматчиков и дроны, отмечает издание.

Ранее жительница Суджи рассказала, что ВСУ обстреливали гражданские объекты в городе. Она добавила, что люди были спасены благодаря эвакуации, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области многодетный отец сумел вывезти из города Суджа, который обстреливается ВСУ, пятерых своих детей, жену и местную жительницу. Об этом рассказал сам участник событий Роман Яценко. «Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника, и я повел их тем же ходом из Суджи», — передает РБК слова Яценко, которому удалось пробраться в Суджу и спасти своих близких. По данным издания, Яценко работал вахтовым методом в Москве. Когда мужчина узнал, что его семья находится в Судже под обстрелами ВСУ, то не раздумывая стал пробираться в родной город. По дороге он видел вражеских автоматчиков и дроны, отмечает издание. Ранее жительница Суджи рассказала, что ВСУ обстреливали гражданские объекты в городе. Она добавила, что люди были спасены благодаря эвакуации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...