Подоляк заявил о готовности Киева обсуждать воздушное перемирие с Россией

Украинская сторона готова к обсуждению воздушного перемирия с российской в дальнейших переговорах. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», — заявил Подоляк. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera. Судя по информации, речь может пойти об отказе сторон от беспилотников.
Ранее после третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине создать рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам для дистанционной проработки деталей, в том числе обсуждения перемирий. Киев пока рассматривает этот формат, а эксперты отмечают, что подобная схема применялась и во время минских соглашений. Вопрос прекращения огня и технических деталей его соблюдения уже поднимался в ходе предыдущих консультаций.
