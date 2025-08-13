МИД РФ осудил Норвегию за милитаризацию в Арктике

Российсике дипломаты осудили Норвегию за милитаризацию в Арктике
Российсике дипломаты осудили Норвегию за милитаризацию в Арктике

Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой в адрес Норвегии из-за наращивания военного присутствия на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. <...> Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности», — заявил спикер МИД РФ. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами.

Он также отметил, что подобные шаги наносят ущерб интересам Москвы. По словам представителя внешнеполитического ведомства, действия Осло по милитаризации архипелага являются неприемлемыми и противоречат сложившимся международным договоренностям.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на территории Аляски. Встреча запланирована на 15 августа.

Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе визита специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву рассматривалась возможность организации трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского. Однако российская сторона выразила предпочтение ограничиться двусторонним саммитом.

