Киллер, убивший бизнесмена Камаряна, получил строгий приговор

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима киллера Камаряна
Мужчина получил за убийство бизнесмена 12 лет колонии
Мужчина получил за убийство бизнесмена 12 лет колонии

Признанный виновным в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна Айрик Ервандян приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналисты из зала Московского городского суда.

«Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима киллера Айрика Ервандяна по делу об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна», — пишет РЕН ТВ. Приговор вынесен Московским городским судом.

Преступление произошло вечером 2 июня 2024 года у ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте. Камарян находился в заведении вместе с 22-летней спутницей. После выхода из ресторана на него напал злоумышленник, несколько раз выстрелив в голову и спину. Бизнесмен скончался на месте, девушке удалось скрыться. 

Уже на следующий день полиция задержала 24-летнего Ервандяна. Следователи установили, что убийство носило заказной характер: Камарян конфликтовал с другим бизнесменом — Рафаэлем Мадояном, которого СМИ связывали с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном).

В ходе следствия Ервандян не признал свою вину, однако суд счел доказательства причастности достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ранее Ервандяну продлили арест. Сообщалось, что мужчина пробудет под стражей до 4 октября.

