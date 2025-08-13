Власти Крыма выразили готовность принять Трампа, если он прилетит в Россию

Власти Крыма выразили готовность принять президента США Дональда Трампа в случае его визита в Россию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Такой вариант реален, если будет приглашение нашего Президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир — прочный и справедливый», — заявил Аксенов в официальном telegram-канале. Так он прокомментировал сообщения о возможном приезде американского политика на полуостров.
Ранее Дональд Трамп рассказал о намерении встретиться с главой РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил подготовку данной встречи. По его словам, на переговорах лидеры планируют обсудить пути достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Встреча пройдет в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.
