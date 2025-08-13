Бывшая жена Паши Техника опубликовала макет памятника рэперу

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Карина Мельничук показала, какой памятник планируют установить на могиле музыканта на Николо-Архангельском кладбище. Макет она опубликовала в соцсетях.
«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — написала она в своем telegram-канале, прикрепив фотографию проекта. По словам Мельничук, памятник будет выполнен в виде скульптуры Техника в полный рост.
На снимке видно, что рэпер изображен в фирменной футболке Stone Island и кепке, в руке он держит микрофон. Ранее в макете была предусмотрена деталь — диджейский пульт, встроенный в одну из плит, однако, по словам Мельничук, его решили убрать. Точная дата установки памятника пока не называется.
Техник скончался 4 апреля 2025 года в больнице на Пхукете (Таиланд). Причиной смерти стала легочная инфекция. Прощание с артистом прошло 11 апреля в Москве, на мероприятии присутствовали более пяти тысяч человек. Не обошлось без беспорядков.
Рэпер был похоронен на Николо-Архангельском кладбище. URA.RU вело трансляцию с места прощания и похорон музыканта.
