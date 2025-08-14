Зафиксировано нарастание военных угрозах в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ. Ведутся прицельные обстрелы транспортных и энергетических объектов, связанных с работой АЭС. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«ВСУ целенаправленно атакуют инфраструктуру Запорожской АЭС», — заявил Лихачев в эфире телеканала «Россия 24». Особое внимание было обращено на время проведения атак — они участились накануне важных международных переговоров. Лихачев расценил это как попытку дестабилизировать ситуацию вокруг атомного объекта и создать искусственную кризисную ситуацию в преддверии дипломатических консультаций.
Текущее состояние Запорожской АЭС остается стабильным. Руководитель госкорпорации подчеркнул, что персонал станции сохраняет сплоченность и продолжает обеспечивать ее безопасную эксплуатацию. В Энергодаре, где расположена АЭС, также предпринимаются все необходимые меры для поддержания нормальной жизнедеятельности.
