«Надежды на теплые выходные разрушены»: прогноз погоды в Москве и Петербурге

До конца лета остались считанные недели, и на приближающихся выходных многие захотят насладиться теплой погодой. Но у природы свои планы: уже в субботу на Россию надвинется атмосферный фронт, который грозит забрать у отдыхающих последние теплые деньки. О том, какую погоду ждать на выходных в Москве и Петербурге, URA.RU рассказал синоптик Александр Шувалов.
Погода в Петербурге на выходных, 16 — 17 августа
В Петербурге похолодание начнется раньше, чем в Москве. Уже в субботу, 16 августа, западный фронт придет в северную столицу. «Приближающийся фронт разрушит все надежды на теплые выходные», — предупреждает Александр Шувалов.
Уже в первой половине субботы в Петербурге дневная температура опустится с прежних 23 — 24 градусов до 18 — 19. Атмосферный фронт принесет с собой дожди, которые в основном пройдут ночью и в первую половину дня.
«В воскресенье также возможны небольшие дожди. Температура продолжит держаться на уровне 18 — 19 градусов», — заключил Александр Шувалов.
Погода в Москве на выходных, 16 — 17 августа
В Москву западный фронт придет на день позже, чем в Петербург. Поэтому в субботу в столице сохранится теплая температура: воздух прогреется до 23 — 24 градусов. А в воскресенье, когда западный фронт доберется до Москвы, погода резко ухудшится.
«К середине дня атмосферный фронт уже доберется до восточной части области. Из-за этого не стоит ждать температуру, выше 20 градусов», — предупредил Александр Шувалов.
При этом дожди на выходных в Москве маловероятны. Так что жителям столицы стоит готовиться к свежей, но сухой погоде на выходных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.