Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном. Видео

Рахмон тепло приветствовал Путина в Душанбе
Президент России Владимир Путин на лимузине «Аурус» прибыл ко Дворцу Нации в Душанбе, где состоится официальная церемония встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили российские СМИ.

«Путин на лимузине Aurus прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе», — сказано в сообщении РИА Новости. Отмечается, что именно там пройдет встреча лидеров двух стран.

На площади были размещены государственные флаги Российской Федерации и Республики Таджикистан, выставлен почетный караул, а военный оркестр исполнял торжественные произведения. Рахмон тепло приветствовал главу российского государства.

В финале официальной церемонии встречи Владимир Путин и Эмомали Рахмон поднялись по парадной лестнице Дворца Нации. А после с центральной площадки наблюдали за торжественным маршем почетного караула. После этого лидеры приняли участие в совместной фотосессии лидеров.

Путин примет участие в предстоящем саммите «Россия — Центральная Азия», а также в заседании Совета глав государств — членов СНГ. Кроме того, в его рабочем графике запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры глав РФ и Азербайджана.

