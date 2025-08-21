Великобритания и Евросоюз предпринимают шаги, направленные на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным словацкого издания Slovo, эти действия включают планы по смене руководства в Киеве и трансформацию ЕС в военный альянс.
«Британцы планируют сменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира», — пишет издание. В тексте утверждается, что замена президента Украины на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного позволит Лондону сохранить контроль над ситуацией и поддерживать напряженность в регионе.
Кроме того, издание указывает на планы Евросоюза, который, по мнению авторов, утратил статус мирного экономического сообщества. Slovo предполагает, что такие действия ЕС направлены на усиление военного противостояния с Россией. Утверждается, что вступление Украины в Евросоюз, который может открыто провозгласить себя военным альянсом, избавит Киев от необходимости вступления в НАТО. Они считают, что это приведет к появлению на западных границах России прежнего противника, но в новой форме.
Ранее сообщалось, что западные страны приступили к реализации операции, направленной на отстранение Владимира Зеленского от поста президента Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». В публикации подчеркивается, что государства Европы стремятся использовать в своих интересах механизмы контроля, сформированные Демократической партией США. С помощью этих инструментов европейские власти способны влиять на принимаемые Зеленским решения и предпринимать шаги по его замене на другого политика.
