Танкист российской армии с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал, как выживал в «серой зоне», которая находилась в «двух шагах» от позиций Вооруженных сил Украины. По его словам, их укрытие было обнаружено украинскими военными, которые открыли огонь из артиллерии и беспилотников по блиндажу.
«Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами», — рассказал танкист в интервью спецкору RT Александру Пискунову. После сброса взрывчатки с дрона блиндаж загорелся, и бойцам пришлось сменить позицию. Док отметил, что после подбития танка они оказалась отрезанными от основных сил. ВСУ продолжали атаковать их позиции, но спустя время, решив, что все погибли, они отошли.
Российские военные пытались выйти к своим, но все пути отхода контролировались украинскими огневыми точками. В итоге они ждали подхода российских штурмовых групп для эвакуации.
Ранее механик-водитель 39-й мотострелковой бригады с позывным Кореец под огнем ВСУ доставил штурмовиков на опорный пункт в ДНР и, оглушенный взрывом, ушел на БМП от ударных дронов. Кореец рассказал, что это был его первый боевой выезд, и ему помогали песни отвлечься от негативных мыслей. Он сосредоточился на выполнении задачи, которая была успешно завершена, даже после того как в машину попали два БПЛА. Он отметил, что, даже если бы БМП горела или ехала медленно, он все равно довез бы ее до лесополосы. Благодаря действиям Корейца российские войска смогли без потерь зачистить лесополосы возле поселка Шевченко. За этот подвиг ему обещано представление к государственной награде и 20-дневный отпуск.
