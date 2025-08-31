«Ролевые игры не помогут»: Буйнов разоткровенничался об отношениях с женой

Буйнов об отношениях с женой: ролевые игры не помогут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Буйнова, жизнь нужно жить «на полную катушку» и не жалеть о содеянном
По мнению Буйнова, жизнь нужно жить «на полную катушку» и не жалеть о содеянном Фото:

Певец Александр Буйнов в интервью рассказал о секретах крепких отношений со своей супругой Аленой, с которой он вместе более сорока лет. Артист подчеркнул, что считает жену главным человеком в своей жизни и отметил: за все годы совместной жизни им никогда не было скучно вместе.

«Наша жизнь с Аленой никогда не была болотом. У меня до этого были отношения с женщинами, и когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. В этом случае никакие ролевые игры не помогут», — поделился Буйнов в интервью газете «MK.RU».

Певец также поделился своим взглядом на жизнь в браке: он советует всегда проживать ее «на полную катушку» и не жалеть о сделанном. По словам музыканта, только искренний интерес друг к другу и личностный рост способны сохранить любовь на протяжении десятилетий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Александр Буйнов в интервью рассказал о секретах крепких отношений со своей супругой Аленой, с которой он вместе более сорока лет. Артист подчеркнул, что считает жену главным человеком в своей жизни и отметил: за все годы совместной жизни им никогда не было скучно вместе. «Наша жизнь с Аленой никогда не была болотом. У меня до этого были отношения с женщинами, и когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. В этом случае никакие ролевые игры не помогут», — поделился Буйнов в интервью газете «MK.RU». Певец также поделился своим взглядом на жизнь в браке: он советует всегда проживать ее «на полную катушку» и не жалеть о сделанном. По словам музыканта, только искренний интерес друг к другу и личностный рост способны сохранить любовь на протяжении десятилетий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...