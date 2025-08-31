«Ролевые игры не помогут»: Буйнов разоткровенничался об отношениях с женой

Певец Александр Буйнов в интервью рассказал о секретах крепких отношений со своей супругой Аленой, с которой он вместе более сорока лет. Артист подчеркнул, что считает жену главным человеком в своей жизни и отметил: за все годы совместной жизни им никогда не было скучно вместе.
«Наша жизнь с Аленой никогда не была болотом. У меня до этого были отношения с женщинами, и когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. В этом случае никакие ролевые игры не помогут», — поделился Буйнов в интервью газете «MK.RU».
Певец также поделился своим взглядом на жизнь в браке: он советует всегда проживать ее «на полную катушку» и не жалеть о сделанном. По словам музыканта, только искренний интерес друг к другу и личностный рост способны сохранить любовь на протяжении десятилетий.
